Die Aktivistengruppe Patriot Prayer hat am Sonntag einen Marsch durch Portland, Oregon, veranstaltet. Eine Gruppe namens “Satanische Portland-Antifa” griff die Aktivisten an. Während die Patriot Prayers gemeinsam zu Gott beteten, huldigten die Antifa-Anhänger Satan in einem Ritual und skandierten “Hail Satan!”

