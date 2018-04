Zu viel Feinstaub aus Polizeifahrzeugen – Umweltverband will Demonstrationen verbieten lassen

Immer mehr Menschen gehen in Deutschland auf die Straße. Die Zahl der angemeldeten Versammlungen hat dramatisch zugenommen. Viele Polizisten sind dem Stress im Dauereinsatz kaum noch gewachsen, Überstunden häufen sich und nun schlagen auch die Umweltschützer Alarm.

Bei jeder Veranstaltung kommen zahlreiche Mannschaftsbusse der Polizei zum Einsatz, die noch mit Dieselmotoren ausgerüstet sind. Das soll nach dem Willen des bundesweiten „Arbeitskreises Umwelt und Polizei“ anders werden. Doch für eine Umrüstung auf Elektroantrieb fehlt das Geld. Doch die Zeit drängt und je höher Temperaturen steigen, desto mehr Versammlungen würden abgehalten, so ein Sprecher der Initiative.

In der rheinland-pfälzischen Gemeinde Kandel haben Sachverständige erstmals die Schadstoffkonzentrationen durch das derzeit erhöhte Versammlungsaufkommen gemessen und kamen zu einem erschreckenden Ergebnis. Die Grenzwerte für Stickoxide, Feinstaub und CO2 wurden um ein Vielfaches überstiegen. „Wir müssen handeln, sofort. Es kann den Menschen nicht zugemutet werden, an ihrem Wohnort derart gesundheitsschädlichen Belastungen ausgesetzt zu sein. Selbiges gilt natürlich auch für die Beamten im Dienst“, sagte der Umweltbeauftragte der Behörden und rät zu einer zeitweiligen Einschränkung derartiger Veranstaltungen.

In der Landesregierung gäbe man sich sehr zögerlich, so die mit der Messung beauftragten Sachverständigen, aber Ministerpräsidentin Malu Dreyer sollte mit gutem Beispiel vorangehen und eine umweltpolitische Kehrtwende in ihrem Land einleiten. „Es steht viel auf dem Spiel, die Gesundheit aller Menschen muss Vorrang haben,“ erklärt dazu Dr. tech. Diplomingenieur Karl Lima.

Notfalls will der Arbeitskreis bis vor den europäischen Gerichtshof für Umweltrechte ziehen.