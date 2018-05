Zu schön um wahr zu sein: FDP will Mehreinnahmen des Staates dem Steuerzahler zurückgeben

Angesichts der neuen Steuerschätzung hat FDP-Chef Christian Lindner gefordert, die absehbaren Mehreinnahmen an die Steuerzahler zurückzugeben. „Das Geld gehört in die Brieftaschen der Bürgerinnen und Bürger“, sagte Lindner der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe). „Wir haben doch ein Tag und Nacht arbeitendes Pumpwerk der Umverteilung, ohne dass soziale Ziele besser erfüllt werden“, stellte der FDP-Chef fest. „Der Staat muss investieren, aber er darf auch die privaten Investitionen nicht unverhältnismäßig einschränken“, unterstrich Lindner.

Red: Bei einem Überschuss von 63 Milliarden kämen beispielsweise bei 63 Millionen Steuerzahlern gerade einmal 1000 Euro pro Kopf heraus. Per Gießkannenprinzip ausgeschüttet auf alle derzeit über 80 Millionen Einwohner würde die Summe weiter nach unten schrumpfen.