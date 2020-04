Der Förderer von Bundeskanzler Sebastian Kurz ist durch das Coronavirus unter Druck geraten. Die Galeria-Karstadt-Kaufhof-Gruppe, die in Deutschland den unter den Schutzschirm will, gehört zum Firmengeflecht des Großinvestors, um das sich viele Legenden ranken.

Was Strache im Ibiza-Video prahlte, wurde dann später in Teilen tatsächlich wahr, allerdings ohne, dass die FPÖ davon profitierte:

Kontrast über Benko: Sein Signa Konzern übernahm 24,22 Prozent am „Kurier“ und 24,5 Prozent an der „Krone“. Benko gehört zum „innersten Kreis“ und Netzwerk von Sebastian Kurz. Der Kanzler wiederum hilft dem Konzernchef bei seinen Geschäftsanbahnungen – zuletzt bei der Übernahme der Kika-Leiner Kette.

Besonders ins Visier geraten ist der Spekulant bei der Plattform Addendum, die von Red Bull Milliardär Dietrich Mateschitz finanziert wird.

Nun berichtet Addendum über Benkos Corona-Schlappe, die ihm durch die Schließung der Galeria-Karstadt-Kaufhof Filialen Verluste von 80 Millionen Euro pro Woche bescheren würden. Es wird spekuliert, ob durch die Rettungsmaßnahmen auch sämtliche Beteiligungen offen gelegt werden müssen.

Die Krone schont den Anteilseigner nicht: „Die nächste Krise läuft in Zürich. Benko will von der Migros-Führung 200 Millionen Preisnachlass für Globus. Statt den abgemachten 1000 Millionen will der Selfmademan noch 800 Millionen zahlen. Ein Benko-Sprecher dementiert dies.“

Einen Tag später allerdings sieht das wieder ganz anders aus. Zwar wird die Schieflage nicht beschönigt, doch in der Schlagzeile heißt es: Milliardär Benko will Corona-Gewinner sein. Das klingt eindeutig besser, als würde man schreiben „Milliardär bettelt um Millionen.“

Die Staatshilfe, die dem Milliardär ja so peinlich ist, will er auch von Österreich in Form von Kurzarbeit für Kika/Leiner. Am Ende der Nahrungskette stehen wie immer die Steuerzahler, von denen vielleicht ein größerer Teil bald keine Abgaben mehr leisten muss, weil sie durch die Coronakrise ihre Existenz verloren haben. Benko hat dann vielleicht Platz in seinem Chalet für den ein oder anderen …