Zensur: Youtube findet es anstößig, wenn sich #120db Frauen gegen Gewalt zur Wehr setzen

Was da von Youtube an uns verschickt wurde, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen:

Hi Opposition 24,

As you may know, our Community Guidelines describe which content we allow – and don’t allow – on YouTube. Your video „Frauen wehrt euch! 120 Dezibel #120db“ was flagged for review. Upon review, we’ve determined that it violates our guidelines. We’ve removed it from YouTube and assigned a Community Guidelines strike, or temporary penalty, to your account.