Zahl der Salafisten in Mecklenburg-Vorpommern verzehnfacht – durch #Familiennachzug droht Kontrollverlust

Wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, ist die Zahl der Salafisten in Mecklenburg-Vorpommern auf das Zehnfache angestiegen. Aus der AfD hagelt es Kritik. Bei dem anstehenden Familiennachzug drohe ein Kontrollverlust mit nicht absehbaren Folgen, so der Fraktionssprecher.

Demnach ging die Landesregierung 2014 von einer niedrigen zweistelligen Zahl an Salafisten im Land aus. 2017 waren bereits 130 Personen diesem Spektrum zuzuordnen. Dazu erklärt der asylpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Horst Förster:

„Diese Entwicklung ist höchst bedenklich. Es ist schon traurig, wenn in unserem beschaulichen Bundesland Islamisten einen Sprengstoffanschlag planen – so wie im Fall des im Oktober letzten Jahres in Schwerin festgenommenen Syrers Yamen A. Die aktuelle Zahl der Salafisten in unserem Bundesland lässt leider befürchten, dass sich solche Fälle zukünftig häufen werden.

Allein Im letzten Jahr ist das Personenpotential der Salafistenszene in Mecklenburg-Vorpommern um 53 Prozent gestiegen. Es ist absehbar, dass sich diese Entwicklung mit dem Familiennachzug noch einmal beschleunigen wird – denn ‚Familie‘ sind nicht nur Frauen und Kleinkinder.

Besorgniserregend ist weiterhin, dass die Landesregierung über keinerlei gesicherte Informationen darüber verfügt, ob Personen planen, nach Syrien oder in den Irak auszureisen, um am Konfliktgeschehen teilzunehmen. Hierbei sei aber – laut Landesregierung – von einer beträchtlichen Dunkelziffer auszugehen.

Wenn die Entwicklung weiter so anhält, droht uns ein Kontrollverlust mit nicht absehbaren Folgen. Deshalb muss die konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber und die Rückführung von Flüchtlingen in befriedete Gebiete höchste Priorität haben.“