Im zweiten Teil geht es u.a. um die Schuldenfalle. Sind die Kredite wirklich so günstig wegen der niedrigen Zinsen? Was passiert, wenn die drei Faktoren Massenarbeitslosigkeit, Massenmigration und Wirtschaftskrise zusammen treffen? Sind die Ausschreitungen in Stuttgart bereits erste Anzeichen für aufkommende bürgerkriegsähnliche Zustände? Wann kommt die Währungsreform und wie könnte diese vonstatten gehen? Ramin Peymani im Gespräch mit Wolfgang van de Rydt

