Wirklich nur #FakeNews? EU will künftig Privatvermögen bei falscher Meinung beschlagnahmen!

Bei falscher Meinung ist nach Willen einiger Brüsselianer zukünftig das Vermögen weg, das behauptet der Europaabgeordnete der NPD, Udo Voigt. Auf mehreren Seiten der Partei und in einem Video auf Youtube soll es laut Voigt sogar schon eine Abstimmung gegeben haben, allerdings nennt er keine weiteren Quellen oder Dokumente zu dem Vorgang.

Im Politikforennet traut man der Meldung nicht so recht.

Allerdings findet man nach einer simplen Suchmaschinenrecherche folgenden Eintrag aus dem Jahr 2014 auf den Seiten des EU-Parlaments:

Um diesen Entwurf ging es tatsächlich. Voigt schreibt dazu:

Jetzt wird es interessant – übrigens gendert Herr Voigt politisch vollkommen korrekt:

Soweit so gut, jedoch wollen einige Kolleginnen und Kollegen die genannte Zielgruppe des Gesetzesentwurfes deutlich ausweiten. So sollen unter anderem Täter von „rassistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen“ Straftaten in Zukunft europaweit durch Sicherstellungen von Eigentum belangt werden können.

In letzter Konsequenz soll es noch nicht einmal mehr nötig sein, rechtsgültige Verurteilungen abwarten zu müssen. Schon im Verdachtsfall oder auf der Grundlage erstinstanzlicher Entscheidungen soll es möglich sein mit drakonischen Strafen und finanziellem Ausbluten die hilflosen Justiz-Opfer empfindlich zu treffen. Ein bloßer Verdacht soll künftig ausreichen, um z. B. Personen missliebiger Meinungen, finanziell zu bekämpfen. So könnten die Herrschenden künftig in der EU auch gegen normale Bürger juristisch mit Beschlagnahmen von Eigentum vorgehen, wenn diese eine regierungskritische Meinung haben. Mir sträubten sich dann in der Schlußabstimmung die Haare als ich sah, daß bei diesem Antrag 45 Kolleginnen und Kollegen mit Ja und nur fünf mit Nein stimmten.