Foto: O24

Der „Skandal“ um den Milliardenbetrug weitet sich aus. Nicht nur „Finanzminister“ Olaf Scholz war frühzeitig über die „Unregelmäßigkeiten“ informiert, auch Merkel gerät zunehmend unter Druck. Ex-Geheimdienstbeauftragter Fritsche lobbyierte im Kanzleramt, schreibt der „Spiegel“, aber die Bundeskanzlerin soll zum Zeitpunkt ihrer Reise nach China, wo sie sich für Wirecard stark machte, nichts davon gewusst haben. Inzwischen gab es weitere Festnahmen, wie die Münchner Staatsanwaltschaft bekannt gab. (ab ca. Min. 4.30) Ex-Vorstand Braun musste ebenfalls wieder hinter Gittern.

Wird Merkel sich bald selbst das Vertrauen aussprechen müssen?

Wie tief stecken die Geheimdienste – und vor allem welche – mit drin? Der flüchtige Jan Marsalek soll in Weißrussland untergetaucht sein oder aber auch in der Nähe von Moskau. Keiner weiß es so ganz genau. Was man heute aber genau weiß – Willy Brandt wollte seinerzeit nichts von dem Spion im Kanzleramt gewusst haben, trat aber dennoch zurück.