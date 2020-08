Viel Feind – viel Ehr. In den USA sind bald wieder Wahlen. Während Präsident Donald Trump zwar viele Fans für sich gewinnen konnte, gibt es auf der Gegenseite der politischen Meinung auch solche, die von den Medien als Feinde bezeichnet werden.

TranslatedPress orientiert sich ständig an der Meinung seiner Abonnenten. Mit dem zunehmenden Interesse an unserem Kanal und dem Thema „Präsident Trump“ bzw. „Pressekonferenz im Weißen Haus“ haben wir uns entschlossen, eine ganz besondere Dokumentation in die deutsche Sprache zu übersetzen. Darin sehen wir einen jungen Donald Trump, der seit vierzig Jahren an die Politiker der USA appelliert, sie mögen doch bitte bald etwas ändern an ihrem verhalten. Trump: “Der Tag wird kommen, da wird mir nichts anderes übrigbleiben, als mich dem Amt des Präsidenten zu stellen“. Wie wir alle wissen, ist die Voraussage eingetroffen.