Waschen & Schminken: Die Demokraten in den USA machen es sich nicht einfach. Die schauspielerischen Leistungen ihres Kandidaten Joe Biden sind generös, allerdings nur, sofern es um die Verkörperung der Rolle eines an Demenz Erkrankten geht. Seit Wochen geht die Frage um, ob das Absicht ist. Womöglich, um Trump, trotz seiner schlechten Umfragewerte, mit aller Kraft an der Macht zu halten? Genau genommen war es bislang schon immer völlig egal, ob der US-Präsident nun von den Demokraten oder den Republikanern gestellt wurde. Die Strippenzieher blieben ewig dieselben.

Dass die Demokraten tatsächlich keinen besseren Kandidaten hätten finden können, ist eher unwahrscheinlich. Warum konnten die Demokraten diesmal so mutig sein? Unausgegorenen Gerüchten zufolge setzte man dort auf den perfekten Biden-Klon. Biden wurde also nur dem Namen nach gebraucht. Als Reputationsfigur und ehemaliger Vize-Präsident, weniger wegen seiner Fähigkeiten. Vielleicht ist der originale Biden längst tot, wer weiß? Offenbar hat man die Schwierigkeiten bei der Erstellung eines Biden-Klons kolossal unterschätzt. Die Programmierung erweist sich als tückisch und führt immer wieder zu interessanten Stilblüten bei seinen Auftritten.

Technische Herausforderungen

Wer mag, hier nochTeil 2 der Soap. … [Youtube]. Demnach könnte aktuell, und bereits mit erheblicher Verzögerung, der Klon “nine of eleven” im Rennen sein. Die Aussetzer und Fehltritte belegen, dass da noch eine ganze Menge im Argen liegt. Entweder kommt man an das Gedächtnis des originalen Biden nicht mehr heran, oder aber Datenbus und Prozessor sind grottenschlecht synchronisiert. Weiterhin steht zu befürchten, sobald man sich den gesamten Redemüll anhört, dass auch sämtliche Output-Filter vollständig versagen.

Bei einem 0815-Roboter wäre das vielleicht noch lustig, da hätte man fix einen Münzeinwurf angebracht und fertig wäre die Show. Aber an einen Präsidentendarsteller werden selbst in den USA erheblich höhere Anforderungen gestellt. Denen wird der aktuelle Klon keineswegs gerecht. Die unangenehmste Eigenschaft des derzeitigen Nachbaus ist eine Fehlprogrammierung bei sozialen Interaktionen. Meist kommt der nicht aus der Schlaufe raus, nur Mädchen und Frauen zu begrabbeln. Da fehlt einfach die Ausgewogenheit. Das ergibt ein desaströses Bild und schreckt viele potentielle Wähler ab.

Keine Besserung = neuer Kandidat

Es ist wenig hilfreich sich in die weiteren Fehlfunktionen dieses Clown-Klons zu vertiefen. Das einzig perfekte ist bislang sein Gebiss. Das dürfte allerhand gekostet haben. Aber ohne die richtige Steuerung ist selbst das nutzlos. Wenn da nicht alsbald der “perfekte Biden” aus dem Automaten spricht, kann es die Demokraten noch ihre letzte Reputation kosten. Wer will schon eine derart billig daherkommende Sprechpuppe wählen. Da ist ja sogar Trump noch um einiges unterhaltsamer. Alles deutet derzeit darauf hin, dass in der Kürze der Zeit selbst die Modelle Zehn und Elf nicht mehr den erhofften Erfolg bringen. Dann wird es eng, mit Blick auf den 3.11.2020, dem Tag des großen Showdown in den USA.

Somit wird immer klarer, die Demokraten haben ein echtes Problem an der Backe und müssen handeln. Wollen sie auch zukünftig in dem Theater noch ein wenig mitspielen, werden sie noch vor der Wahl Biden als Kandidaten abservieren müssen. Wie, das bleibt ihrer Geschicklichkeit überlassen. Wer kann Biden ersetzen? Gibt es perfektere Klone von anderen? Aber auch der Wechsel eines Kandidaten auf den letzten Metern birgt erhebliche Gefahren. Die Partei-Basis könnte das sehr übel nehmen, sich übergangen sehen und entsprechend ausfällig bei der Wahl reagieren. Aber eines muss in den nächsten Wochen passieren, entweder der perfekte Biden-Klon oder ein ganz neuer Kandidat. Mit dem aktuell noch rumlaufenden Biden-Modell ist die Schlacht nicht zu schlagen.

Quelle und Erstveröffentlichung: Qpress.de