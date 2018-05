Wird die AfD von der Rhein-Neckar-Zeitung erpresst?

Dr. Malte Kaufmann, Sprecher der AfD Heidelberg greift in einem Facebook-Eintrag die lokale Rhein-Neckar-Zeitung an. Darin heißt es, es sei aufgrund der einseitigen Berichterstattung und regelmäßig erscheinender abwertender Kommentare des Chefredakteurs ein gemeinsames Gespräch mit der Redaktion vereinbart worden, um die Missstände zu besprechen. Wegen eines zwischenzeitlich verfassten „kritischen Tweets“ von Stadtrat Matthias Niebel, sei das Gespräch wieder abgesagt worden. Der Chefredakteur verlange neben einer Löschung des Tweets eine Entschuldigung von Niebel, erst dann könne das Gespräch stattfinden, so Kaufmann. Darauf werde man sich jedoch nicht einlassen. Die Leser der RNZ würden nicht sachlich informiert, das Blatt scheine „[…] ein politisches Agitationsorgan gegen bürgerlich-konservative Politik zu sein!“

