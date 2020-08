Klaus-Peter Schneegass

à Ob 1989 oder 2020 :

“Wir kommen aus der Mitte der Zivilgesellschaft. WIR sind das Volk!“

Ein Blick über die Zeiten und ihre Zeiten-“Wenden“ hinweg mag zu dem Vergleich verleiten, dass die Geschichte sich nicht wiederholt – oder wiederholt sie sich etwa doch?

Seit dem “Demowunder von Berlin“ am 1.8.2020 ist eine neue “Massenbewegung“ im Entstehen begriffen, einer von den politisch individuell verschieden denkenden Veranstaltern dieser nun als historisches “Fanal einer Zeitenwende“ bezeichneten “Großmanifestation der Freiheit“ mitgestalteten “Querdenken-711“-Fundamental(op)position, die sich in Riesenschritten jetzt tagtäglich zu einer veritablen VOLKS-QUERFRONT organisch weiterentwickelt.

Um möglichst alle sympathisierenden politischen Strömungen und Richtungen integrieren zu können, will sich diese neue Bewegung vorerst einen massiv breiten freiheitlich-säkularen Grundkonsens auf ihre bunten Paniere schreiben. Mit einer an den Lichtgestalten des zivilen Widerstandes wie Mahatma Gandhi oder Martin Luther King orientierten Überzeugungskraft möchte sie alle Mitmenschen dazu einladen, mit ihr den Weg der Liebe durch eine friedliche Revolution zu gehen: als gewaltlose Freiheitskämpfer in Bezug zu der DDR-Wende von 1989 eine “Neue Wende“ zu ermöglichen und als gewaltfreie Wahrheitskämpfer jetzt den “Régime-Wechsel heute“ herbeizuführen.

Für die untergegangene DDR bedeutete der historische Prozess “von unten“, der schließlich zum Fall der Mauer führte, den Anfang vom Ende, welches in hammerharter Konsequenz knapp ein Jahr später im allseits bekannten fundamentalen “Régime-Wechsel“ und in der Selbstauslöschung der deutschen Wiedervereinigung kulminierte. Der Prozess jener sich mittlerweile vor drei Jahrzehnten auf deutschem Boden ereignenden “Bonzendämmerung“ war das alleinige Revolutionswerk einer breiten “Volksquerfront von unten“, um in einem freiheitlich-säkularen Grundkonsens als neue “Massenbewegung“ das im militärisch noch gefährlichen damaligen “Ostblock“ bis dato Undenkbare zu bewerkstelligen, nämlich den “Umsturz“ zu schaffen: und das ohne Gewalt, ohne Waffen!

Ein derartiger “sensationeller Erfolg“ in der seinerzeitigen deutschen Geschichte sollte jedoch niemals dazu verleiten, das vormals regenerierte Staatskonstrukt “Neu-BRD“ als “am Ende der Geschichte“ angelangt “alternativlos“ anzusehen: Wenn sich heutzutage erneut eine quasi “vorrevolutionäre Situation“ ankündigt, müssen alle Patriotinnen und Patrioten in einem “Fest der Befreiung“ zusammenstehen und die Gunst der Stunde – das “Momentum“ für einen “Régime-Wechsel“ – oder besser noch die Gunst der rebellischen Stunde “direkter Demokratie“ für das revolutionäre Fernziel einer definitiven “Régime-Abschaffung“ … – schöpferisch ergreifen!

Die aus der Mitte der Gesellschaft kommende und im ganzen Volk entstandene neue “Massenbewegung“ muss sich zu einer lebendigen und starken Widerstandskraft entwickeln. Denn nur ein solcher Querfront-Organismus wird ein gesunder Garant dafür sein, dass sich nie wieder ein Diktator – oder eine “Hygiene-Diktatorin“! – über dieses fremdschämende Land anmaßend erheben kann.

Für Freiheit, Frieden, Wahrhaftigkeit, individuelle Selbstbestimmung bei kollektiver Souveränität in einem “Europa der Vaterländer“!

“Blüh im Glanze dieses Glückes!“ – So wird auf patriotischem freiheitlich-säkularen Grundkonsens ein diesen Ehrentitel verdienendes “Neues Deutschland“ erstehen.

Ob 1989 oder 2020: “WIR SIND DAS VOLK!“

KPS, 8.8.2020