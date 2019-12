Wikileaks enthüllt Fake-News über angeblichen Giftgasangriff von Assad

Am Sonntag veröffentlichte WikiLeaks weitere Dokumente, die interne Meinungsverschiedenheiten innerhalb der OPCW darüber zeigen, wie Fakten in einer überarbeiteten Version eines Berichts über einen angeblichen Giftgasangriff in Douma, Syrien, im April 2018 falsch dargestellt wurden.

RELEASE: Third batch of documents showing doctoring of facts in released version of OPCW chemical weapons report on Syria. Including a memo stating 20 inspectors feel released version “did not reflect the views of the team members that deployed to [Syria]”https://t.co/ndK4sRikNk

— WikiLeaks (@wikileaks) December 15, 2019