In der Debatte um günstigen Wohnraum wird Wien oft als Vorbild für den sozialen Wohnungsbau angeführt. Wird Wien diesem Ruf tatsächlich gerecht oder sieht es doch ganz anders aus? Im scholarium in Wien unterhalte ich mich mit Rahim Taghizadegan über den Wiener Wohnungsmarkt sowie über die Entwicklung im deutschen Wohnungsmarkt. Rahim Taghizadegan ist Gründer und Rektor des scholarium in Wien sowie Ökonom, Philosoph, Naturwissenschaftler, Unternehmer, Dozent und Bestseller-Autor. Das Gespräch hat in den Räumlichkeiten des scholarium stattgefunden.