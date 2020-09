Was passiert, wenn man Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit oder körperlichen Merkmalen als minderwertig betrachtet, gipfelt in der logischen Konsequenz in ihrer Vernichtung. Wegen seiner dunklen Vergangenheit darf in Deutschland seit dem 1990 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Embryonenschutzgesetz an Embryonen nicht geforscht werden. Als Beginn des schutzwürdigen menschlichen Lebens wurde die befruchtete Eizelle festgelegt. Das schützt die befruchtete Eizelle aber nicht davor, „abgetrieben“ zu werden, ein anderes Wort für töten.

Mit jährlich über 100.000 Abtreibungen, bei denen nur 4 Prozent aufgrund einer medizinischen oder kriminologischen Indikation erfolgen, werden demnach alle zehn Jahre eine satte Million erreicht. Geht es nach den politischen Lagern, die sich lautstark gegen Kükenschreddern und für noch mehr Vergangensheitsbewältigung, Mahnmale und Stopersteine einsetzen, wird Abtreibung als ganz normale Dienstleistung deklariert. Wer Einwände dagegen vorbringt bekommt die Nazikeule, dabei sind sie die Eugeniker, die zwischen höher und niedriger entwickeltem Leben unterscheiden und davon ein Lebensrecht abhängig machen, anders kann man die Fristenregelung nicht als Maßstab anlegen und darüber hinaus reichende „Abtreibungen“ nur als Ausnahme deklarieren.

Weiter gehende „Vorschläge“ zur straffreien Tötung von Neugeborenen bis zu einem Jahr formulierte der australische Bio-Ethiker Peter Singer (Praktische Ethik – „Ein Embryo hat kein Recht auf Leben“), dessen Arbeiten von den Grünen der Achtziger Jahre begeistert aufgenommen wurden. Pikanterweise stammt Singer aus einer jüdischen Wiener Familie und drei seiner Großeltern sollen in Konzentrationslagern ums Leben gekommen sein. Singer tritt als radikaler Tierrechtler auf und fordert Menschenrechte für „Menschenaffen“, diese seien mindestens so intelligent wie drei bis vierjährige Kinder und hätten den gleichen Schutz wie diese verdient. Im Umkehrschluss sei es deshalb nicht einzusehen, weshalb man Kleinkinder bis zu diesem Alter nicht straffrei töten dürfe. Er erweiterte die Forderungen aber auch auf Behinderte, Demenzkranke und Komatöse, womit er sich den Zorn der Behindertenverbände zuzog. Singer nennt als Maßstab die Leidensfähigkeit eines Lebewesens für das Recht auf Leben, die er offenbar mit der Wahrnehmung von körperlichem Schmerz gleichsetzt. Dazu unterscheidet er auch zwischen „Personen“ und Angehörige der menschlichen Spezies. Letztere sind jene, denen er ein Bewusstsein im Sinne von Leidensfähigkeit abspricht.

Wenn schon solche Debatten geführt werden, dann wäre es nur logisch, dass dies auch in den Klassenzimmern geschieht, verbunden mit dem obligatorischem Besuch in einer Abtreibungsklinik. Das könnte nachhaltigen Eindruck machen und so manches Leid und auch Kosten ersparen. Der Aufschrei der Vielfaltspädagogen mit ihren Sexualköfferchen wäre nicht zu überhören, sollte es eine Schulleitung wagen, so etwas zu genehmigen. Gleiches gälte wohl auch für eine Klassenfahrt in den Schlachthof. Das kann man Kindern doch nun wirklich nicht zumuten und außerdem relativiert man den Holocaust, wenn man ihn mit dem Leid der Tiere vergleicht. Ach, …