Mitten im November-trüben 2. „Lockdown“ endlich der euphorisch begrüsste „Lichtblick“: Der Impfstoff, der gegen Covid19 helfen soll ist (schon fast) fertig! Nach Monaten der „Corona“- PANIK demie hätten die Dramaturgie und das Timing nicht besser sein können !





Und unsere wackere Retterin in der Not Merkel hat sofort zusammen mit anderen EU-Grössen schon 300 Millionen Impfdosen für die EU und 100 Millionen Dosen für Deutschland „gesichert“! Das Stück für rund 39 US Dollar (rund 33 EURO). Kleiner Schönheitsfehler: Der Impfstoff ist noch gar nicht zugelassen und namhafte unabhängige Experten warnen vor der nach einem neuen Prinzip konstruierten Impfung, bei der Genschnipsel des Virus in körpereigene Zellen eingeschleust werden sollen. Ziel ist, menschliche Zellen so umzuprogrammieren, dass sie Abwehrstoffe gegen das Virus produzieren.

Nicht nur bei der Vorstellung, dass fremde Viren-Genschnipsel in den menschlichen Körper und die Zellen eingebaut werden, kann einem mulmig werden. Auch dabei, dass sämtliche Prinzipien der sonst viele Jahre dauernden Impfstoff-Entwicklung auf Monate zusammen gequetscht, wie es auf fachchinesisch heisst „teleskopiert“ wurden. Wie berichtet steht die Zulassung des neuen „Corona“-Impfstoffs unmittelbar bevor.

Wie üblich werden Studien zu neuen Medikamenten- und Impfstoff-Produkten von den Pharma-Produzenten selbst beauftragt bzw. durchgeführt und ausgewertet und die Wissenschaftler und Forscher solcher Studien werden von denen bezahlt, die ein Interesse an der Vermarktung haben.



„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“

Dieses Prinzip liegt auch bei der Entwicklung und wissenschaftlichen Erforschung eines neuen Impfstoffs nicht fern. Auch ein Wissenschaftler will schliesslich wieder einen Auftrag bekommen und es sich nicht mit den milliardenschweren Pharma- und Chemie-Konzernen verderben, das wäre nämlich dann fast immer „EdeKa“ (Ende der Karriere).

Auf diese Art entstandene „wissenschaftliche Studien“ und ihre Ergebnisse sind dann Grundlagen der „Zulassung“ der fraglichen Produkte durch staatliche Behörden auch in der EU und in Deutschland. Und diese staatlichen Zulassungsstellen und ihre Leiter sind abhängig von Politikern, bei denen die Lobbyisten der Chemie- und Pharma-Konzerne nicht nur ein- und aus gehen, sondern ständige Gäste sind. So schliesst sich denn der Kreis des Geldes.

So fragwürdig es erscheinen mag, wegen eines auch nach aktueller WHO-Ansicht nicht aussergewöhnlich gefährlichen Virus Milliarden staatlicher Gelder für einen nicht ausreichend erforschten Wirkstoff auszugeben und Millionen von verängstigten Menschen zu Impf-Versuchskarnikeln zu machen, so sicher ist die Freude bei der „deutschen“ Entwicklungs-Firma Biontech und ihren Partnern.

Der gegen die „Corona“-Panikdemie im Eiltempo entwickelte Impfstoff katapultierte nach Medienberichten den CEO (Chef) der Firma Biontech Ugur Sahin und seine die klinische Entwicklung leitende Ehefrau Özlem Türeci mit einem Vermögen von jetzt 2,4 Milliarden EURO in die Liste der reichsten Deutschen.

Die Firmen-Adresse „An der Goldgrube 12“ erwies sich als gutes Omen: Seit Ausbruch der „Corona“-Panik sammelte die Firma rund 1,5 Milliarden Dollar bei Investoren ein. Zu den Hauptgeldgebern und Partnern gehört die internationale Prominenz der Pharma-und Chemie-Konzerne. Unter Anderen die Strüngmann-Brüder (Hexal) und Pharmariesen wie Sanofi, Eli Lilly, die Roche-Tochter Genentech und Pfizer. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates pumpt über seine Stiftung Millionen in Biontech. Ein Schelm, wer sich da bei der täglich geschürten „Corona“-Panik irgendwas Böses denkt …

Wenn ich hier den Rat geben würde, sich beim derzeitigen Erkenntnisstand nicht gegen „Corona“ impfen zu lassen, könnten mich interessierte Kreise verklagen. Deshalb mache ich das nicht. Aber was mich und die Meinen betrifft: Nur über meine Leiche!

