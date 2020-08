Eine anständig gekleidete Frau braucht keinen Mundschutz. Wer die Gebote Allahs hält, ist sicher vor seinen Plagen, die er den Abtrünnigen und Ungläubigen schickt, um sie auf den rechten Weg zurück zu bringen.

In vielen Großstädten hat man bereits ein Einsehen. Die Weihnachtsmärkte bleiben geschlossen. Dort tranken die Ungläubigen Alkohol in Strömen und haben vielleicht auch so manch gläubigen Muslim dazu verführt. Endlich sind diese Städte jetzt dank Corona halal. Auch gilt an vielen Orten bereits ein nächtliches Alkoholverbot, das besonders die Muslime vor der Verführung schützt. Wie könnte es anders sein, dass diese Plage von Allah gesandt wurde?

Und es gibt noch mehr Beweise. Corona hat auch die Menschen davon abgebracht, sich die Hände zu schütteln. Kein frommer Muslim muss jetzt noch fürchten, von Ungläubigen dazu gezwungen zu werden, einer unreinen Frau die Hand zu geben. Wie könnte es anders sein, dass diese Plage von Allah gesandt wurde?

Und seht doch, liebe Geschwister im Islam, wie gut die Trennung der Geschlechter in unseren Gebetshäusern für uns ist. Auch die Ungläubigen werden das bald erkennen. Allah, in seiner unendlichen Weisheit und Güte hat diese Gesetze für uns gemacht. Keine verschleierte Frau wird die Krankheit an eine andere übertragen. Wie könnte es anders sein, dass diese Plage von Allah gesandt wurde?

Und hat nicht Corona die Ungläubigen zum Einlenken gebracht, was den Gebetsruf anbelangt? Wie könnte es anders sein, dass diese Plage von Allah gesandt wurde?