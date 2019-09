Wetzlar: Nach einem Tötungsdelikt am 01.09.2019 im Magdalenenhäuser Weg fahndeten Staatsanwaltschaft und Polizei nach dem 27-jährigen Tatverdächtigen.

Der Gesuchte Izzettin Y. stellte sich heute Abend der Polizei.

Heute Nachmittag (03.09.2019) durchsuchten Polizisten eine Gaststätte und eine Spielothek in Ehringshausen sowie zwei Wohnungen in Aßlar. Im Zuge der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Wetzlar (01.09.2019) hatten sich Hinweise auf Verstöße gegen das Waffengesetz ergeben. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen kamen Spezialeinsatzkommandos der Hessischen und Rheinland-Pfälzischen Polizei zum Einsatz.

Das Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Waffengesetz richtet sich gegen zwei Männer aus dem Lahn-Dill-Kreis. Weitere Informationen zu den beiden Männern werden momentan nicht veröffentlicht.

Zum Ende der Durchsuchungs- und der weiterhin durchgeführten Fahndungsmaßnahmen erschien der 27-jährige Tatverdächtige in Begleitung seines Anwaltes auf einer Polizeistation.

Zu den Ergebnissen der Durchsuchungen wird im Laufe des morgigen Tages nachberichtet.