Buchholz: Im Zeitraum vom 25.07.2020, 09:00 Uhr – 26.07.2020, 09:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Christusfigur an einem Wegekreuz. Das Wegekreuz befindet sich an einem Wirtschaftsweg zwischen Krautscheid und Jungeroth. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

