Seid ihr eigentlich bescheuert? Überall nur Jubel zu lesen, dass sich gleich zwei Polizisten auf die Seite der Demonstranten gestellt haben. Der eine soll inzwischen suspendiert worden sein, der andere nur versetzt. Vielleicht stimmt das so, dann handelt es sich um eine schöne Geschichte, die man sich noch in zwanzig Jahren beim gemeinsamen Räucherstäbchenabend erzählen kann. Nirgendwo aber scheint mal jemand der Frage nachgegangen zu sein, ob es sich nicht auch um V-Leute handeln könnte. Nur so ein Gedanke, aber besser man spricht ihn nicht allzu laut aus, das gefährdet die Vormärzstimmung, obwohl wir uns ja bereits im August befinden. Aber genauso agieren Geheimdienste, sie nutzen die Eitelkeit der unerfahrenen Aktivisten aus, sorgen für ein paar PR-Coups, wie überlaufende Systemlinge und haben dann ihre Wanzen platziert, die sie mit wichtigen Informationen versorgen und bei Bedarf Einfluss auf die Bewegungen nehmen können.

Wenig dazugelernt hat auch die AfD. Immer noch agiert die Partei äußerst unprofessionell bei der Pressearbeit, hält es aber mit der Wahrheit nicht anders, als die Konkurrenz. Es wird gelogen und schön geredet, dass sich die Balken biegen. Das letztjährige Desaster der „Konferenz der Freien Medien“ verbucht man einfach als Erfolg und lädt dafür im Oktober erneut zu so einer Veranstaltung ein. Die AfD war nicht mal in der Lage, Leute von Correctiv zu erkennen, die sich erfolgreich angemeldet und unter die Gästeliste geschmuggelt hatten. Dazu ein Haufen fragwürdiger „Youtuber“, die unter Pseudonymen im Netz agieren und alles andere, als nur im Entferntesten etwas mit Pressearbeit zu tun haben, vergessen auch das Theater um Steve Bannon und seinen Ersatzgast Milo, der vollkommen zurecht wegen seiner Aussagen über pädosexuellen Missbrauch in die Kritik geraten ist, die anschließende Privatfehde zwischen David Berger und Schnellroda und und und …. für so ein Dorffest muss man nicht nach Berlin reisen!

Bis heute hat die AfD keine vernünftige Presseabteilung, über die man O-Töne und Stellungnahmen anfordern kann. Bei den anderen Parteien werden Anfragen in der Regel noch am gleichen Tag beantwortet. Meist handelt es sich dabei um gequirlte Scheisse, pardon Floskeln, das ist aber immerhin mehr als nichts und presserechtlich durchaus bedeutsam. Die AfD dagegen liefert gar nichts, Anfragen werden einfach nicht beantwortet, so man es denn überhaupt einmal geschafft hat, den zuständigen Pressesprecher eines Mandatsträgers zu ermitteln. Und wenn dann doch einmal ein Statement abgeben wird, muss man damit rechnen, dass es gleich wieder zurückgenommen wird, weil es sich keiner aus dem einen Lager mit dem anderen verderben will oder was weiß ich. Es interessiert mich auch einen Scheiß, ich stelle nur fest, der Haufen ist träge, dröge und genauso aalglatt wie all die anderen. Gegen so einen Typus Politiker schreibe ich an, was denen wiederum solange scheißegal ist, bis mal wieder einer von ihnen abgeschossen wird, nicht wahr, Herr A.?