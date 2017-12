Melbourne: Amokfahrer gibt islamistisches Motiv an – Ermittler sehen keinen terroristischen Hintergrund

Die australische Polizei widerspricht Aussagen im Netz, dass der Amokfahrer von Melbourne ein terroristisches Motiv für seine Tat gehabt haben soll, stattdessen habe er offenbar Drogenprobleme. Bei seinem Beifahrer fand man mehrere Messer im Rucksack.

Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Junkies gleichzeitig durchdrehen und mit einem Auto in eine Menschenmenge rasen? Und zufällig hat einer ein oder mehrere Messer im Rucksack wie der Amokfahrer von Graz, der nach der Tat aus dem Wagen sprang und Passanten mit einem Messer angriff? Der Bosnier wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und von Gutachtern für voll schuldfähig befunden. Trotz Aufrufen des „Islamischen Staates“ zu solchen Taten, wurde ein islamistischer Hintergrund ausgeschlossen. Für die meisten Medien war damit der Fall klar, es wurde nicht weiter recherchiert. Bei der Weihachtsgeschichte von Melbourne verhält es sich ähnlich.

Laut der FAZ nennt der Fahrer als Motiv die angeblich schlechte Behandlung von Moslems (Muslimen), was die Ermittler dennoch nicht dazu veranlasse, einen terroristischen Hintergrund zu erkennen.

Melbourne police update:

– No evidence yet to suggest terror link

– Driver was Australian citizen of Afghan descent

– Suspect had history of drug use and mental health problems

– Second man arrested near scene had knives in baghttps://t.co/2DLNEYCra7

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 21, 2017