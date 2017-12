Weihnachtsfeier wegen Kopftuchmädchen abgeschafft – das sagt das Netz über das Lüneburger Gymnasium

Irrenhaus Deutschland. Man erinnere sich: Als Eltern den Moscheebesuch ihres Sohnes verweigerten, bestand die Schulleitung auf Teilnahme an der Pflichtveranstaltung. Die Eltern mussten am Ende ein Ordnungsgeld zahlen. In Lüneburg beschwerte sich ein Kopftuchmädchen über die Weihnachtsfeier wegen angeblicher Verletzung religiöser Gefühle und diese wurde prompt verlegt und findet nur noch auf freiwilliger Basis statt.

Die Berichterstattung schlägt hohe Wellen im Netz. Hier nur eine kleine Auswahl:

Dienstag, 19.12.2017 Der Tag bisher : – Sex in Schweden nur noch mit Vertrag – Lüneburger Gymnasium sagt Weihnachtsfeier wegen Grummeln einer Muslima ab – Merkel findet, #Breitscheidplatz sei nicht so gut gelaufen Oh. Ich hab noch ein Schokoplätzchen. Alles ist gut. — Antipode (@die_zeitenwende) December 19, 2017

Ich glaube nicht, dass das auf Dauer gut gehen wird – Muslimische Schülerin beschwert sich: Lüneburger Gymnasium sagt Weihnachtsfeier ab – https://t.co/uDgW6U9bAv via @sternde — Ernst Primosch (@Ernst_Primosch) December 19, 2017

Lüneburger Gymnasium: Schule verlegt Weihnachtsfeier nach Kritik von Muslimin https://t.co/LbbuSoTra2 via @welt Unverschämtheit ist das wegen 1Kopftuchträgerin wird die Weihnachtsfeier privat gemacht.#Dummes Deutschland#StoppIslam in🇩🇪 es reicht#abkotzen — Ilse (@ilsegott) December 19, 2017

Unterwerft Euch doch gleich- ohne Worte! Muslimische Schülerin beschwert sich: Lüneburger Gymnasium sagt Weihnachtsfeier ab – https://t.co/wOE0CNy2Wi via @sternde — cesar (@cesar_graz) December 19, 2017

Und wann schafft man das Lüneburger Gymnasium ab, weil da auch Christen lernen? — mirco_jonny (@mirco_jonny) December 19, 2017

Muslimische Schülerin beschwert sich: Lüneburger Gymnasium sagt Weihnachtsfeier ab https://t.co/8QYeMIYz3Z via @sternde – wir sind nicht mehr Herr im eigenen Land, verleugnen unser Deutschtum. Sehr traurig, aber typisch. — rudolf schmidt (@SchLe_miL) December 19, 2017

Dass das Lüneburger Gymnasium der Beschwerde einer muslimischen Schülerin freiwillig nachgibt und auf die diesjährige Weihnachtsfeier für alle Schüler verzichtet, stellt eine freiwillige Unterwerfung gegenüber dem Islam dar und ist unerträglich.https://t.co/cWRw9MGuLk — Marie 🇩🇪 (@krippmarie) December 19, 2017