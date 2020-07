Hier O24 auf Telegram folgen

Die Berufung von Eva Högl als Wehrbeauftragte war schon ein Stück Realsatire aus dem Berliner Kuriositätenkabinett.

Und die Winke-Winke-Tante von den Sozialpsychopathen legt gleich noch einen nach und fordert die Wiedereinführung der Wehrpflicht im Kampf gegen rechts. Dass man auch gleichzeitig billige Pflegehilfskräfte durch die Reaktivierung des Zivildienstes rekrutieren kann, ist ein billiger Nebeneffekt, der gekonnt verschwiegen wird. Einzig die AfD findet den Vorschlag gut. Daraufhin tickt die FAZ aus und pöbelt Wehrpflicht? Nein, danke!

Daraufhin kippe ich mir erst mal einen Eierlikör, auf harte Drogen kann man getrost verzichten in diesen Zeiten, die Realität liefert einfach den besten Stoff. Dass die FAZ mal gegen die Wehrpflicht wettert wäre zurzeit meiner Dienstpflicht nicht mal den dauerbekifften Zottelbärten von der Friedensbewegung eingefallen. Dass ich nicht zum Bund gegangen bin, war gar nicht so natürlich, denn ich habe bis auf den letzten Drücker mit meiner Entscheidung gewartet. Die Vorstellung, im Notfall mit der Waffe meine Heimat zu verteidigen, war nie eine Frage für mich. Natürlich, wenn es sein muss. Aber von Schreibtischfuzzies und mittlerweile sogar Pseudomännchen, wie AKK, Högl und Flinten-Uschi auf irgendwelche Leute gehetzt zu werden, die ich nicht kenne, ist nicht so mein Ding.

Der Jugoslawienkrieg gab mir kurz nach Dienstantritt in einer Allgemeinpsychiatrie recht. Ein ähnliches Szenario hatte ich in meiner Begründung geschildert und war damit durchgekommen. Ein paar Jahre später kamen die Grünen und starteten mit Gerhard Schröder den ersten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von deutschem Boden seit der Kapitulation vom 8. Mai 1945. Es wurden zwar keine Wehrdienstleistenden eingesetzt, so weit ich weiß und grundsätzlich hat man auch als aktiver Soldat jederzeit das Recht, den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen zu verweigern, aber wozu überhaupt dem Haufen beitreten, der der Befehlsgewalt gewissen- und rückgratloser Politiker untersteht? Nein, danke. Nicht nur Soldaten sind Mörder, wie Tucholsky sagte, sondern erst recht Politiker, die für Krieg stimmen. Wer dazu gehört, kann man auf der Seite des Bundestags unter „Namentliche Abstimmungen“ erfahren. Zum Beispiel zur Verlängerung des Kosovo-Einsatzes der Bundeswehr. Solche Arschlöcher wähle ich genausowenig, wie die, die eine Wehrpflicht fordern. Wie kommt man nur auf die Idee, dass es sich lohnen könnte, das Merkel-Regime zu verteidigen? Meine Heimat, jederzeit. Aber die Bundeswehr macht gerade das Gegenteil und drangsaliert die Bürger, die sei eigentlich schützen sollte.

