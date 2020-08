Harun P. drohte am 23. März 2013 in der Münchner Fußgängerzone zum Bürgerbegehren gegen das geplante Islamzentrum beim Stachus dem Aktivisten Michael Stürzenberger damit, ihm den Kopf abzuschneiden. Ein halbes Jahr später nahm er am bewaffneten Dschihad beim IS in Syrien teil. Im Sommer 2014 wurde er in München zu 11 Jahren Haft verurteilt. Jetzt kam er wegen guter Führung vorzeitig wieder auf freiem Fuß, berichtet die BILD.

