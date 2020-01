WDRliche Medienhetze stoppen – Staatsschutz ermittelt gegen identitäre Aktivisten

Die Polizei hat fünf Männer im Alter zwischen 20 und 33 Jahren gestellt, die am Sonntagvormittag (5. Januar) ein Banner mit der Aufschrift “WDRliche Medienhetze stoppen! GEZ sabotieren” auf dem Dach des WDR-Funkhauses am Wallrafplatz angebracht und von oben Flugblätter heruntergeworfen haben.

Nach dem Hinweis einer Zeugin sperrten Polizisten den Bereich am Wallrafplatz ab und nahmen die Männer am WDR-Archiv-Haus an der Mariengartengasse in Empfang, als sie von einer mitgebrachten Leiter stiegen. Mit Einsatz einer Drehleiter der Feuerwehr wurde das Banner entfernt und samt Leiter durch die Polizei sichergestellt. Der Staatsschutz der Polizei Köln ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie Hausfriedensbruchs.

“WDRliche Medienhetze stoppen – GEZ sabotieren!” Identitäre Aktivisten besetzen das WDR-Funkhaus in der Nähe des Kölner Domplatzes, um gegen zunehmende Medienpropaganda zu demonstrieren #köln #k0501 #gez #staatsfunk #unweltsau

Weitere Bilder folgen pic.twitter.com/ydLMe1IVVC — Identitäre Bewegung (@IBDeutschland) January 5, 2020