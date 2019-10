Folgt uns auf Telegram und Gab

Vom Stand der JUNGEN FREIHEIT auf der Frankfurter Buchmesse 2019: Dr. Vera Kosova und Artur Abramovych von der Bundesvereinigung der Juden in der AfD (JAfD) beim Standgespräch mit Moritz Schwarz: Was treibt Juden in die AfD?