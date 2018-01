Von Storch: „Das Ende des Rechtsstaats“

Der Silvester-Tweet in arabischer Sprache der Kölner Polizei hat viele Nutzer empört, aber Beatrix von Storch kann sich als erstes prominentes Opfer der Maasgesetze feiern. Von Haus aus Juristin, weiß die Oldenburgerin gekonnt die Grenzen auszuloten, die Provokation ist auch dieses Mal geglückt und die Zensoren sind möglicherweise in die eigene Falle getappt. Ob dem so ist, wird sich eventuell vor Gericht erweisen, bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Ihren zensierten Tweet „korrigierte“ von Storch voller Spott und hat dabei die Lacher auf ihrer Seite:

„In Gruppen vergewaltigende Männerhorden sind keine Barbaren. Vor allem nicht, wenn es Muslime sind. Ich finde es toll, wenn sie sich bei uns wohl fühlen und Spaß haben. So?“