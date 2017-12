Von wegen „alternativ“: Islampropagandist Hörstel „Trump zündet Nahen Osten an!“

Mit unserem Artikel über Christoph Hörstel, der seit Jahren mit seiner Masche als angeblich investigativer Journalist durch die alternativen Medien geistert, mit diversen Parteigründungen (Neue Mitte – Deutsche Mitte – Neue Mitte) dermaßen plump naive Anhänger und Geldgeber täuschte, haben wir ins Schwarze getroffen, wie uns zahlreiche Rückmeldungen zeigten. Einige Betroffene verglichen die Gruppierung mit einer Sekte, sie seien völlig blind gewesen und hätten tatsächlich geglaubt, Hörstel würde die Partei in den Bundestag führen.

Nun macht Hörstel weiter wie gewohnt und biedert sich wieder ungenierter alten Freunden an: Islamisten. Auch die Deutsche Mitte versuchte er in diese Richtung zu drängen: DM – eine für Muslime wählbare Partei?, Parteiwebseite, 15. Juli 2017; abgerufen am 30. August 2017

In seinem neuesten Videobeitrag beweist er zudem, dass er ganz und gar nicht gegen den Mainstream ist, sondern tutet in dasselbe Horn: „Trump zündet den Nahen Osten an“ klingt nicht anders, wie die Hetze seines früheren Arbeitgebers, der ARD oder FAZ und Co. Statt sachlich fundierter Kritik an Israel wartet Hörstel mit purer Islamverherrlichung auf und behauptet wie gewohnt, man habe ihm geheime Aufnahmen aus dem GAZA-Streifen zugespielt usw.

„ES GEHT LOS!! Gaza wird bombardiert oder beschossen, es hat die ersten verletzten Kinder gegeben, ich habe direkt aus Gaza Fotos aus verschiedenen Quellen bekommen! Aus Nablus waren Schreie über facetime zu hören, Israelis jagen Palästinenser! Alle beunruhigenden Voraussagen zur weiteren Entwicklung in Palästina scheinen sich zu bewahrheiten: Israels radikalzionistisches Regime fühlt sich durch Trumps Entscheidung ermutigt, weitere Verbrechen zu begehen. Und wie immer: Ich werde hier jeden blockieren, der anti-jüdische Hasskommentare postet. Hass macht nichts besser!“

Wer sind denn diese Quellen? Unabhängige Journalisten? Ein Videoverweis auf CNN soll seine Behauptungen belegen, doch was ist darauf besonderes zu sehen? Passiert das nicht ständig dort? Gar nichts ist los gegangen, was nicht schon immer im Gange war.

URGENT: More than 1,100 people injured in Friday clashes in West Bank, Gaza Strip and Jerusalem – Palestinian health ministry https://t.co/QD83hbeUhi — RT (@RT_com) December 9, 2017

Hatte Hörstel nicht auch selbst Kontakt zu den Rothschilds aufgenommen und behauptet: „Die Zionisten sind am Ende.“ ???

Herrn Hörstel geht es um die Palästinenser? Da sind einige Palästina-Freunde aber ganz anderer Meinung, die sich von Hörstel getäuscht fühlen, nachdem er einige vollmundige Versprechen nicht gehalten haben soll, wie wir aus „verschiedenen Quellen“ erfahren haben.

Vielleicht aber täuschen wir uns in Christoph Hörstel und er ist heimlich zum Islam konvertiert, wie der ehemalige TAZ-Journalist Martin Lejeune.

Oder geht es darum? „4. Die Neue Mitte schreitet unaufhaltsam voran. Jetzt NM-Mitgliedschaft beantragen! info(AT)neuemitte.org“