Vom Übermensch zur Künstlichen Intelligenz und dem Ende der Menschheit

Wofür Transhumanisten gefeiert werden, wurde und wird Friedrich Nietzsche noch heute kritisiert:

„Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll.“

Jack London konterte mit seinen beiden Romanen „Der Seewolf“ und „Martin Eden.“ Die Nationalsozialisten knüpften später an Nietzsches Konzepte an und klammerten seine Ablehnung des Nationalismus einfach aus. Von der Züchtung besserer Menschenrassen und der Vernichtung alles als minderwertig betrachteten Lebens hat man offiziell nach Ende des Zweiten Weltkriegs Abstand genommen, die Pläne zur Umvolkung Europas, angefangen von „Replacement Migration“ der UN, dem Coudenhove-Kalergi-Plan und ähnlichen menschenverachtenden Strategiepapieren haben das Gegenteil zum Ziel, eine nur mäßig intelligente, dafür aber beherrschbare Bevölkerung zu kreieren.

Solche Menschen lassen sich leichter einreden, dass ihnen die sogenannte „Künstliche Intelligenz“ angeblich haushoch überlegen sein soll.

„Menschliche Regierungen werden in naher Zukunft durch Roboter-Regierungen ersetzt“ – Ben Goertzel im Interview mit RT.

Goertzel ist, anders als Elon Musk oder Stephen Hawking von „Künstlicher Intelligenz“ geradezu begeistert. Sicherheitsbedenken wischt er beiseite, eine One-World-Regierung würde dann Wirklichkeit werden, wenn alles miteinander vernetzt sei und dann könnte man totale Transparenz schaffen, wie sie die Blockchaintechnologie ermögliche. So wäre ein Missbrauch von Macht durch eine Regierung unmöglich, da jeder Bürger jede Transaktion nachvollziehen könne, meint Goertzel. Auch werde es in Zukunft Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine geben, wahrscheinlich durch einen direkt ins Hirn implantierten Chip. Ein weiterer Schritt sei die Überwindung des menschlichen Körpers, man könne das Bewusstsein von Menschen kopieren und ihm als Geist in der Maschine zu einem ewigen Leben verhelfen. Krankheiten und Tod könnten damit überwunden werden.

Die KI ist wie Nietzsches Übermensch jenseits von Gut und Böse, frei von Moral und Idealismus, sie entscheidet auf rein rationaler Basis, lernt selbstständig hinzu und verbessert sich fortwährend. Nach dem Schöpfungsakt durch den Menschen benötigt sie ihn nicht länger. Wenn er ihr im Weg steht, könnte sie auf die Idee kommen, ihn zu vernichten.

Das kann so aussehen, wie in diesem Kurzfilm erklärt, eher als Unfall.

Oder als Auftrag durch die Programmierer, denn Leute wie Ben Goertzel sagen dazu „Gott sei Dank“

Alexa, Amazon Echo, Siri und Cortana sind primitive Vorstufen der „Künstlichen Intelligenz“, aber bereits selbstlernende Programme, auch die Androidin „Sophia“ dürfte noch weit von der Singularität entfernt sein. Ihre Präsentationen sind als PR zu verstehen, um einen Hype zu erzeugen, damit die Akzeptanz für die fleißigen und mithörenden Helferlein im Wohnzimmer steigt. Millionen Arbeitsplätze werden verloren gehen, im Bankensektor zittert man schon vor der Blockchain. Wenn genervte Kassierer an den wenigen verbliebenen Schaltern die neusten Apps empfehlen, die Vorzüge von bargeldloser Bezahlung preisen, dann sägen sie am eigenen Stuhl, oft ohne sich dessen bewusst zu sein. Auch Verwaltungsangestellte, wie sie jetzt noch in zahlreichen Behörden ihr Dasein auf Kosten der Steuerzahler fristen, gehören bald der Vergangenheit an. Übrig bleiben Jobs für Dumme, die aber keiner mehr gerne erledigen möchte, weil er sich dank seiner minderen Intelligenz zu Höherem berufen fühlt und nur wenige Jobs für Spezialisten mit guter Ausbildung. Die breite Masse findet ihren Platz als „Konsument“, zu Deutsch: „Verbraucher.“ Was aber, wenn man den Verbrauch wertvoller Ressourcen nicht mehr weiter reduzieren kann, trotz angeblich „erneuerbarer“ Energien? Erklärt die KI dann auf rein rationaler Basis, dass nun die Verbraucher reduziert werden müssen und hetzt uns Terminatoren auf den Hals oder überredet sie uns zu einem digitalen Dasein jenseits unseres Körpers?

Kämpfen Mensch und Maschine demnächst um Energie? Wer wird diesen Krieg wohl gewinnen?



Eine Bitcoin-Transaktion verbraucht mehr Strom als ein Einpersonenhaushalt im Monat

Derzeit versteht man unter dem „Großen Austausch“ noch etwas anderes, in naher Zukunft geht es nicht um einzelne Völker, Kulturen und Nationen, sondern die gesamte Menschheit.