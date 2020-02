Volkmarsen: Auto rast in #Rosenmontagszug – Mercedes-Fahrer festgenommen

Ein Mercedes ist im hessischen Volkmarsen in den Rosenmontagszug gefahren. Bis zu fünfzehn Verletzte wurden zur Stunde bekannt gegeben. Die Polizei hat den Fahrer festgenommen. Augenzeugen bestätigten, dass der Wagen mit hoher Geschwindigkeit in die Menge fuhr und der Fahrer dabei noch Gas gegeben hat.

Die Zeugen hatten den Eindruck, dass der Fahrer es vor allem auf Kinder abgesehen hatte, das ist allerdings ebenfalls noch nicht bestätigt, schreibt die Frankfurter Rundschau

Mehr dazu in Kürze.

UPDATE: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in #Volkmarsen, #Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/3vu7gZ5KRC

