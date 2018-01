Vizekanzler Strache fordert Ausgangssperren und Kasernierung von Asylbewerbern

In Österreich wird nach der Politikwende ein härterer Asylkurs angeschlagen. „Mein Modell ist, dass wir von den NGOs weggehen in eine staatliche Betreuung“, erklärte Vizekanzler Strache im ORF- Interview.

Strache sprach sich für die Unterbringung von Asylbewerbern in „der ein oder anderen Kaserne“ aus und fügte hinzu: „ob es nicht so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit alle wieder in der Kaserne zu sein haben“.

Für 11:00 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant, bei der sicher auch diese Fragen thematisiert werden.