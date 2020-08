Foto: O24

Der verstorbene Udo Ulfkotte hat offensichtlich noch stark untertrieben, als er über „Gekaufte Journalisten“ schrieb und damit einen Sturm der Entrüstung bei den Kollegen seiner Zunft auslöste. Wer sich nicht an die Regeln hält, ist ein Steinewerfer – das schreibt das sogenannte Redaktionsnetzwerk und tut so, als wolle man das Grundgesetz verteidigen. Die aktuelle Gesetzgebung reicht angeblich schon aus, um Versammlungsverbote durchzusetzen. Wer dahinter steckt, muss man nicht weiter erwähnen. Ich hoffe, ihr erstickt an euren Lügen und eurer Hetze! Von euch lasse ich mir das Maul nicht stopfen, ihr Mikroben!