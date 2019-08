5 Tote sind bis jetzt nach einem Massaker in der texanischen Stadt Odessa zu beklagen und bis zu 21 Schwerverletzte. Der Attentäter, ein etwa 30 Jahre alter Weißer, soll von der Polizei erschossen worden sein. Zunächst war von möglichen mehreren Attentätern die Rede, da das Feuer aus einem gestohlenen UPS-Fahrzeug eröffnet worden war. Drei Polizisten wurden bei dem Schusswechsel verletzt – es soll aktuell kein weiterer Täter auf der Flucht sein.

UPDATE: Odessa Police Chief Michael Gerke described the suspect as a white male in his 30s in West Texas shootings https://t.co/H9n7JJUntx https://t.co/EMNtlzMPQq pic.twitter.com/N44bQuIyEl

— CBS News (@CBSNews) August 31, 2019