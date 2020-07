Hier O24 auf Telegram folgen

Donald und Melania Trump am „Runden Tisch“ gemeinsam mit Experten über die „sichere Wiedereröffnung“ der Schulen in den USA. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die USA die „Weltgesundheitsorganisation“ WHO jetzt offiziell verlassen. Die EU-Presse läuft Amok und wettert gegen Trump. Sein Schritt sei dumm, jetzt würde der Einfluss der Chinesen noch mehr steigen. Ach, was!

