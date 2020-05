Here’s another angle. This guy was SO quick to act. pic.twitter.com/yMJmjsIlHs — Caleb Hull (@CalebJHull) May 31, 2020

Anfang Mai hatte Michael Snyder auf Zerohedge noch davor gewarnt, dass die USA im Zuge der Corona-Pandemie in Chaos und Terror versinken würden. Nun ist der Fall offenbar eingetroffen. Der Tod des schwarzen George Floyd durch brutale weiße Polizisten löste die bislang heftigsten Proteste der letzten Jahre aus, die als „Rassenunruhen“ gedeutet werden. Wenn schwarze Polizisten einen Weißen erschießen, bleibt der übliche Aufschrei aus. In dem Fall hatte ein Mann die Abstandsregelung missachtet.

In Chicago kam es nach diesem Vorfall nicht zu Plünderungen und Ausschreitungen, weil er nicht ins Schema der Linksextremen passt, die aktuell die Proteste anheizen. Die Blacklivesmatter-Bewegung repräsentiert nicht die Schwarzen in den USA, sie wird von politischen Eliten gesteuert und wurde sogar von Hillary Clinton und Barack Obama im Weißen Haus empfangen. Man sieht vorwiegend junge weiße Männer, die Schaufenster einschlagen und Brandsätze werfen, mal sind es überwiegend Schwarze, die „Demonstranten“ davon abhalten, ein Geschäft zu stürmen.

Die Lage ist unübersichtlich. Wenn die USA in Chaos versinken, dann weil politische Netzwerke das so gewollt haben. Von Polizeigewalt sind alle Bevölkerungsgruppen betroffen, das Risiko bei einem Polizeieinsatz durch eine Kugel zu sterben, liegt bei Schwarzen nach Untersuchungen von Politfact und Daten des Pew Research Centers deutlich höher als bei Weißen. Dennoch sterben jährlich mehr Weiße durch Polizeikugeln, weil Schwarze die Minderheit bilden. Bei Gewaltverbrechen mit schwarzen Opfern handelt es sich bei den Tätern meist ebenso um Schwarze. Fakten zählen aber nicht, wenn die Emotionen hochkochen und darum geht es aktuell denen, die die Proteste anheizen.

Die #THUGS sind zum #TrumpTower in #NewYork marschiert. Mit dabei hatten sie ein blutiges Modell von Trumps aufgespießtem Kopf. Was würde passieren, wenn das in Deutschland wäre? Ach ja: Gar nix! Außer es wäre Merkels Kopf. Dann hieße es: DER STAATSSCHUTZ ERMITTELT™! #RIOTS2020 pic.twitter.com/gqFgTxrwWg — Zeruyu🔹 (@Zeruyu) May 31, 2020

Rioters just found an AR-15 in an abandoned police car and a hero immidiately pulled his gun and disarmed him. CRAZY pic.twitter.com/efzLTcFDXf — Caleb Hull (@CalebJHull) May 31, 2020

CHAOS: Police officers dragged through the street in Chicago pic.twitter.com/DV8r8qHPyg — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020

A mob of rioters just murdered a man in cold blood in Dallas. He was defending his store. pic.twitter.com/1b28ezTUiY — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 31, 2020