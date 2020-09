Donald Trump / Foto: public domain

Donald Trump hat Druck gemacht, dass möglichst bis Ende des Jahres ein Impfstoff bereit stehen soll. Wie die New York Times berichtet, könnte es noch vor den Präsidentschaftswahlen soweit sein. Die Gesundheitsbehörde C.D.C. (Centers for Disease Control and Prevention) soll demnach alle Bundesstaaten angewiesen haben, sich auf die ersten Impfungen vorzubereiten, die Anfang November beginnen sollen.

Nach Russland sind die USA das zweite Land, das einen wirksamen Impfstoff entwickelt haben will. Wie passt nun das Wettrennen zwischen den beiden Staaten zu den Legenden, Trump und Putin seien die Guten, die den Deep State bekämpfen?

Ach ja, auch Erdogan und Xi gehören zu den Guten …