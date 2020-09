Sehr geehrter Herr van de Rydt,

mein Name ist Liron BXXX und ich arbeite für NewsGuard, ein Unternehmen, das Nachrichten-Webseiten anhand von neun journalistischen Kriterien analysiert. Mit den unabhängigen NewsGuard-Bewertungen möchten wir Glaubwürdigkeit und Transparenz von Online-Nachrichten auf einen Blick sichtbar machen und so das Vertrauen in Medien stärken. Nutzer können ein Plug-in für ihren Browser herunterladen, über das ihnen die NewsGuard-Label angezeigt werden.

Im Moment arbeite ich an der Analyse Ihrer Webseite, opposition24.com. Dabei haben sich ein paar Nachfragen ergeben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir dabei weiterhelfen könnten. Ihre Antwort oder Teile davon würden wir gegebenenfalls in unseren Mediensteckbrief aufnehmen.

1) Bei meiner Untersuchung von opposition24.com konnte ich keine Informationen über den Umgang mit Korrekturen finden. Gibt es einen internen Leitfaden? Könnten Sie mir einige Beispiele für veröffentlichte inhaltliche Korrekturen nennen?

2) Ein wichtiges NewsGuard-Kriterium ist die Offenlegung der Verfasser von Inhalten, also deren biographische Informationen oder Kontaktmöglichkeiten sowie eine Autorenzeile in Artikeln. Das habe ich auf opposition24.com nicht gefunden. Was ist Ihre Regelung für die Bereitstellung von Verfasser-Informationen und die Angabe einer Autorenzeile?

3) Ein weiteres NewsGuard-Kriterium ist die deutliche Trennung von Nachrichten und Meinungen. In Artikeln auf opposition24.com fand ich häufig Meinungen, selbst wenn diese nicht als Kommentar gekennzeichnet waren. Ich schicke Ihnen dazu ein paar Beispiele und bitte Sie um Stellungnahme. Was ist Ihre Regelung für das Trennen von Nachrichten und Meinungen? Verfolgt Ihre Webseite eine Agenda oder Orientierung?

4) In unserer Analyse fanden wir außerdem, dass auf opposition24.com einige falsche oder unbegründete Behauptungen in Artikeln veröffentlicht wurden. Ich schicke Ihnen dazu ein paar Beispiele und bitte Sie um Ihre Stellungnahme.

(Beispiellinks entfernt)