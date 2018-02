Unfassbar: #Burka-Millionär attackiert Kanzler #Kurz

Wie die Kronenzeitung berichtet, hat der als „Burka-Millionär“ bekannte algerische Islamist Rachid Nekkaz Bundeskanzler Sebastian Kurz attackiert. Kurz hatte ein Gespräch mit Nekkaz verweigert, als der „Burka-Aktivist“ dann aber versuchte, ins Bundeskanzleramt zu gelangen, wurde er von den Beamten vor Ort daran gehindert.

Auf Facebook streamte der Nekkaz seine Aktion per Video und stand Journalisten „Rede und Antwort“. Wie üblich, wedelte er dabei auch mit Geldscheinen herum, da er jedes in Österreich verhängte Bußgeld von seinem Vermögen begleichen will. Zu einem körperlichen Angriff auf Sebastian Kurz, wie die Schlagzeile der Kronen-Zeitung vermuten lässt, kam es dabei allerdings nicht.

Wie wird die Bundesregierung auf die ständige Provokation reagieren? Kann in solchen Fällen ein Einreiseverbot wegen Sicherheitsbedenken verhängt werden? Immerhin hat der „Philantoph“ versucht, ins Bundeskanzleramt zu gelangen. In einem islamischen Land wäre er dafür vielleicht erschossen worden.

Foto: Screenshot FB