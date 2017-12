Unbelehrbare Blockchainsekte: Bitcoin fällt als Zahlungsmittel aus – Kryptobörse gehackt

Die südkoreanische Kryptobörse Youbit ist nach einem schweren Angriff vom April erneut gehackt und geplündert worden. So sicher ist das Geschäft mit den Zeichenketten dann doch nicht.

Offensichtlich waren die Bemühungen nach mehr Sicherheit also vergeblich. Wie die Firma heute mitteilte , wurden 17% der gesamten Assets der Firma entwendet – unklar bleibt, welche Kryptowährungen entwendet wurden.

Die Kryptozombies vom Bitcoinblog reden sich ihre neue Blockchainwelt weiterhin schön:

Als Zahlungsmittel im alltäglichen Online-Shopping ist Bitcoin derzeit eine Katastrophe. Als digitales Gold legt die Kryptowährung dagegen eine überragende Performance hin. Die Frage, was Bitcoin denn nun ist, dürfte damit entschieden sein.

Und weiterhin wird behauptet, Banken, Vermögensverwalter und Privatinvestoren seien wach geworden und wollen Bitcoin ins Portfolio aufnehmen; und es sei mittlerweile „eine allgemein anerkannte Tatsache, dass Bitcoin ein wundervoller digitaler Wertspeicher ist.“

Diese Meinung teilen längst nicht alle Finanzexperten. Der durch die Fernsehshow „Höhle der Löwen“ bekannte Investor Frank Thelen sagt über Bitcoin:

Wir haben eine Spekulationsblase in der Währung Bitcoin, und dann noch diese Energieverschwendung. Das ist ja Wahnsinn. Wir trimmen alles auf Energieeffizienz, und dann verballern wir mit diesen Algorithmen in einem Jahr bald mal eben so viel Energie wie das Land Dänemark.

