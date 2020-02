Unangenehmes zur “Vereinigung der Freien Medien”

Bereits im September 2019 habe ich meinen Austritt aus der “Vereinigung der Freien Medien” verkündet und dies mit einer Kurzmeldung dokumentiert. Außenstehende mit schmutziger Wäsche zu langweilen liegt nicht in meinem Interesse, aber aus gegebenem Anlass muss ich mich hierzu noch einmal äußern.

Die Person “Hanno Vollenweider” und der Rechtsstatus der “Vereinigung der Freien Medien” waren Gegenstand mehrerer Artikel bei T-Online, Correctiv und eines TV-Beitrags bei Frontal 21. Aufgrund eines in Zusammenhang mit der Vereinigung stehenden Gerichtstermins wurde ich diese Woche von dem Anwalt kontaktiert, der die Vereinigung weiter vertritt, ob ich bezüglich der Anmietung einer Geschäftsadresse bei der Firma Clevvermail eine Eidesstattliche Versicherung abgeben könnte. Der Mietvertrag sei auf meinem Namen abgeschlossen worden und die Richtigkeit der Angaben würde von der Gegenseite infrage gestellt.

Durch den Entwurf und dem darin ausgewiesenen Datum wurde deutlich, dass offenbar Herr “Hanno Vollenweider” den besagten Vertrag mehrere Wochen nach meinem Austritt abgeschlossen hat. Hier kann es sich keinesfalls um ein Versehen handeln, sondern Vorsatz. Der Rechtsanwalt, dem in dieser Sache sicher nichts vorzuwerfen ist, verzichtete nach kurzer Richtigstellung auf die Eidesstattliche Versicherung. Auf meine Bitte, mir eine Kopie des Mietvertrags einzusenden, hat er bis jetzt leider nicht reagiert.

Die Firma Clevvermail weigerte sich sodann auf meine Nachfrage per Email, mir den entsprechenden Vertrag auszuhändigen. Ein anonymer “Oliver” ohne Nachnamen wollte dazu ein Foto von mir eingesandt haben, auf dem ich meinen Personalausweis neben meinem Kopf halte, um meine Identität nachzuweisen. Ohne diesen Nachweis dürfe man mir keine Daten herausgeben, so Herr “Oliver”. Erst eine schlechte Google-Bewertung provozierte dann eine weitere Antwort zu dem Vorgang, der deutlich macht, wie schlampig die Firma mit Identitätsnachweisen umgehen muss – jedenfalls in meinem Fall.

Hier behauptet der durch Google verifizierte Firmeninhaber, der ebenfalls anonym bleibt, es läge eine Kopie meines Ausweises vor. Ich habe niemals, zu keiner Zeit, Zugang zu dem entsprechenden Account gehabt und wie bereits erwähnt, war ich zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags über Büroräume nicht Mitglied der Vereinigung. Hier wurde also definitiv mit meiner Identität Missbrauch betrieben. In der Sache habe ich Strafanzeige erstattet. Nun aber zu den wichtigen Details:

Gibt es Geschädigte in dieser Sache?

Wenn ja, dann bitte melden. Spendengelder, die zu meiner Zeit als Kontoführender eingegangen sind, wurden ausnahmslos zurück überwiesen, da die Bank das Konto wegen fehlender Unterlagen (Registerauszug) gekündigt hat. Wie rechtmäßig dieser Vorgang war, bzw. wie vorschnell, ist die eine Sache, jedenfalls ist damit dokumentiert, dass an mich nicht ein Cent der Gelder geflossen ist, noch dass ich sonstwie finanzielle Vorteile aus der Mitgliedschaft gezogen habe, im Gegenteil hatte ich nur Auslagen.

Seit einiger Zeit ist die Webseite offline, wie es heißt in Überarbeitung, eine Kontaktmöglichkeit ist somit nicht mehr gegeben. Nachfragen über den Eingang und den Verbleib von Spendengeldern hat Herr “Vollenweider” verweigert. Zur Finanzierung der Flyer (Sachsen / Thüringen) seien Gelder aus einer Privatspende verwendet worden, die ein unbekannter Spender, der anonym bleiben wollte, an Vollenweider geleistet habe. Mit der Summe sollten über ihn weitere Projekte des Vereins gefördert werden.

Inwieweit auch Spenden direkt an den Verein gegangen sind, kann ich demnach nicht sagen, weder zur Höhe, noch über deren Verwendung. Ich wurde mehrfach danach gefragt und verweise dazu erneut an Herrn “Hanno Vollenweider.” Wer ein berechtigtes Interesse nachweisen kann, dem teile ich auf Anfrage gerne seine ladungsfähige Anschrift und ID mit.