Klimawandel bedroht Windenergie

In Deutschland stehen die Windräder sowieso meist still. Die Auslastung beträgt nicht mal 25 Prozent. Und dennoch gelten sie als schärfste Waffe gegen den Klimawandel, dass man dafür selbst heiligste grüne Wälder opfert. Doch all das war wohl vergebens. Der Klimawandel frisst seine Kinder:

Forscher warnen, dass der Klimawandel die Windenergie in Europa bedroht, da sinkende Windgeschwindigkeiten die Stromproduktion beeinträchtigen könnten. Eine Studie von Gan Zhang (University of Illinois) zeigt, dass atmosphärische Veränderungen durch Erderwärmung zu „Wind Stilling“ führen – mit einem möglichen Rückgang der Windgeschwindigkeiten um bis zu 25 % bis 2050. Dies könnte die Rentabilität von Windkraftanlagen senken, Strompreise erhöhen und die Energiewende erschweren. Lösungen wie neue Technologien (z. B. CO₂-Speicherung durch Basaltgestein) und bessere Stromspeicher werden dringend benötigt. Quelle: https://efahrer.chip.de/news/forscher-sind-alarmiert-das-ist-die-neue-gefahr-fuer-windraeder_1025617