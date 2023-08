Morgen ist wieder Erdüberlastungstag

Es ist mal wieder soweit. Der Tag, an dem die Menschheit ihr Budget an natürlichen Ressourcen für das Jahr aufgebraucht hat, wird 2023 voraussichtlich am 02. August erreicht sein, schreibt Statista. Die Panikpropaganda läuft auf Hochtouren. Wen interessiert es da noch, dass der Klimawandel die Erde einfach nicht erhitzen will und der Dauerregen einfach nicht aufhören will, wenn wir am Ende alle nicht mehr satt werden?

Hier eine kleine Bilderschau dazu – generiert von Bingbot aus dem Hause Microsoft:

Zu viel ist zuviel …

zu viel Verpackungsmüll

der Planet versinkt im Menschenmeer

zu viel Elektroschrott

zu viele Verbraucher

Die Erde ächzt unter dem Gewicht von immer mehr Müll

Die Menschheit wächst und wächst

und wächst

“Meine Zielgruppe ist der Mensch!”

Und was wird gefordert? Wir sollen leben wie die Menschen in diversen Entwicklungsländern. Da fragt man sich natürlich, warum holt man derzeit Millionen Menschen aus genau diesen Ländern nach Europa, wo sich der ökologische Fußabdruck jedes einzelnen automatisch um ein Vielfaches vergrößert?