Der einstige Hoffnungsträger der Solarbranche kapituliert: Meyer Burger zieht den Stecker und entlässt sämtliche Mitarbeiter in Deutschland. Statt grüner Zukunftsvisionen bleibt ein Scherbenhaufen zurück – ein weiterer Schlag gegen das Märchen von der Energiewende, wie man auf t-online liest.

Die Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt werden komplett dichtgemacht, hunderte Arbeitsplätze sind futsch. Offiziell verweist das Unternehmen auf fehlende Wettbewerbsfähigkeit gegenüber asiatischen Herstellern – eine Ausrede, die längst zum Dauerbrenner geworden ist. Während in Deutschland Milliarden in Subventionen und Klima-Ideologien verpulvert werden, bluten heimische Betriebe aus. Meyer Burger ist damit das jüngste Opfer eines politischen Kurses, der Träume verkauft und Existenzen zerstört.