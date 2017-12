Umverteilung, nein Danke! Merkels Absage an Bürgerversicherung wenig glaubhaft

Die künftigen Regierungsparteien rangeln aktuell um die sogenannte Bürgerversicherung. Wie viel Umverteilung darf es sein? Sollen auch Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung sowie alle Selbständigen zwangsversichert werden? Ganz gleich was am Ende dabei herauskommt, mit „Wohlstand für alle“ frei nach Ludwig Erhardt hat die Bürgerversicherung nichts zu tun. Was als „soziale Marktwirtschaft“ begann und den Deutschen ein Wirtschaftswunder bescherte, soll im lupenreinen Sozialismus enden. Der Steuerstaat will wachsen, er muss wachsen und immer mehr kassieren, damit er am Leben bleibt.

Auch in der AfD gibt es durchaus Aufgeschlossene für die „Bürgerversicherung“.

Um die Krankenversicherten zu entlasten, obwohl die Kassen jährlich Milliardenüberschüsse machen, könnte man bereits jetzt die Beiträge senken. Es ginge noch mehr, wenn man endlich das das Deutsch-Türkischen Sozialversicherungsabkommen aus den Sechziger Jahren abschaffen würde. In Deutschland lebende Türken können dadurch ihre Verwandtschaft in der Türkei in die Familienversicherung aufnehmen. Wozu dann noch eine „Bürgerversicherung“?

Merkel hat wieder mal eines ihrer Machtwörter gesprochen und der Bürgerversicherung eine Absage erteilt. Wir erinnern uns: Multikulti ist gescheitert, keine Eurobonds, solange ich lebe usw.

Nur eines steht ganz oben auf Merkels Agenda: Deutschland zuletzt!