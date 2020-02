Türkei schickt Syrer mit Shuttle-Bussen nach Europa

Laut der syrischen Nachrichtenagentur SANA kommt es derzeit in Idlib zu heftigen Kämpfen zwischen syrischen Truppen und Terroristen.

Ein SANA-Reporter berichtet:

Terroristengruppen in Idlib erhalten militärische Unterstützung durch die Streitkräfte des türkischen Regimes bei ihren Angriffen, indem sie Artillerie-, Raketen- und Drohnenunterstützung bereitstellen.

Nachdem gestern Abend bereits ein hoher Beamter erklärte hatte, die Flüchtlinge aus Syrien würden ab sofort nicht mehr an der Grenze zu Europa zurück gehalten, werden offenbar erste Shuttle-Busse eingesetzt.

After a senior Turkish official told Reuters “Turkey has decided to no longer stop Syrian refugees from reaching Europe by land and sea”.

Free buses to the Syrian migrants who want to go to #Europe, buses taking people from #Istanbul city to the borders with Greece and Bulgaria. pic.twitter.com/3vG6w6jnha

— Husam Hezaber (@HusamHezaber) February 28, 2020