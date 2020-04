Hier O24 auf Telegram folgen

US-Präsident Donald Trump sieht im Corona-Virus eine Waffe Chinas. Er will China verklagen, hat er angedroht. Zudem hat er die Weltgesundheitsorganisation wegen „China-Lastigkeit“ in dieser Woche abgewatscht und der von Stiftungen und der Pharmaindustrie gelenkten Organisation angedroht, ihr finanziell den Hahn abzudrehen. Hinter den Drohungen steckt auch Wahlkampf, aber vor allem die wachsende Rivalität zwischen den USA und ihrem geostrategischen Herausforderer. – Max Otte hält die Rivalität zwischen beiden Ländern für DEN dominierenden Konflikt des 21. Jahrhunderts. Wir schildern in diesem VIDEO, was hinter den Drohgebärden steckt, was auf dem Spiel steht und wie die Medien des Mainstreams den Corona-Schlagabtausch zwischen Washington und Peking befeuern …

FotoCredit für das Thumbnail

Flickr CC 2.0 – Todd Benson – China giving the Finger