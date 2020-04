Hier O24 auf Telegram folgen

Bei einer Pressekonferenz wurde Donald Trump gestern von einer Reporterin nach dem Einsatz mehrerer Schiffe der National Security gefragt, der zu Spekulationen geführt hat. Dabei geht es um die Befreiung von Kindern aus den Händen skrupelloser Pädophilenringe. Was der Präsident antwortet klingt ganz danach, als ob an den Gerüchten mehr dran ist. Das Video wurde auf NBC übertragen. Die frühere Tagesschausprecherin Eva Herman hat sich auf ihrem Telegramkanal dazu geäußert und auf die Passage im Video aufmerksam gemacht. Frau Herman hält sich aber mit einer Bewertung zurück und will damit keineswegs alle Spekulationen um elitäre Pädophilenringe bestätigen.

Das Video startet bei 1:18 Minute. Trump erklärt zuerst, es ginge um Drogenbosse aus Lateinamerika, die „unser Land zerstören.“ Dann folgt die Nachfrage, ob es bei dem Einsatz noch um andere Zwecke ginge. Dann sagt der US-Präsident (1:19:58):

„Well, there are the activities of human trafficking and especiallx with respect to women and you know, proportonally it’s mostly women and it’s a horrible thing, and there’s never been a time like it and it’s because of the internet and this is all over the world. But for the most part they’re coming though in this country they’re coming through the southern border but we’re hitting him very hard. They have tremendous illegal trafficking in women and children also, but mostly in women and it’s illegal and it’s horrible and it’s disgraceful. And I’ve seen things that are absolute disgrace and we’re trying to knock them out and we’re knocking them hard.“

„Nun, es geht um Menschenhandel und insbesondere Frauenhandel, und wissen Sie, es sind hauptsächlich Frauen, und es ist eine schreckliche Sache, und es gab noch nie eine Zeit wie diese … es ist wegen des Internets wie überall auf der Welt. Die meisten (der Kriminellen) kommen hier in dieses Land über die südliche Grenze, aber wir schlagen sie sehr hart.

Es gibt auch einen illegalen Handel mit Frauen und Kindern, aber hauptsächlich mit Frauen, und das ist illegal, schrecklich und schändlich. Und ich habe Dinge gesehen, die eine absolute Schande sind, und wir versuchen, sie auszuschalten … “