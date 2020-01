Treckerdemo gegen Klöckner

Leutesdorf: Anlässlich einer öffentlichen Veranstaltung des CDU-Ortsverbandes Leutesdorf (Neujahrsgespräche) ab 16 Uhr in der Jugendherberge Kloster Leutesdorf, zog es ca. 100-120 Landwirte mit geschätzt 70 Traktoren dorthin. Sie wollten dort für ihre Belange demonstrieren. Ihnen wurde ein Areal zum Abstellen ihrer Fahrzeuge zugewiesen und einigen wurde die Teilnahme an der Veranstaltung ermöglicht. Bundesministerin Fr. Julia Klöckner nahm in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr an der Veranstaltung teil. Die Polizei Neuwied verzeichnete keine nennenswerten Verkehrsstörungen. Ab ca. 17.45 Uhr verzeichnete die Polizei den Abzug der Demonstrationsteilnehmer.

