Hochhäuser, hochgeklappte Brücken, Statuen von Männern. Unsere Städte sind voller physischer und metaphorischer Erinnerungen an Männlichkeit, das will die Professorin für Gender Studies Leslie Kern mit ihrem Buch Feminist City ändern und die Städte gendergerechter gestalten. Was sie genau stört und wie sie das angehen will, bespreche ich in diesem Video.

